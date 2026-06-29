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В Москве пройдет премьерный показ драмеди «Это хит!» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Кадр: «Это хит!»

13 июля кинопрокатная компания «Экспонента» и киноклуб «Афиши Daily» и «КАРО/АРТ» приглашают на премьерный показ музыкальной драмеди «Это хит!» от режиссера Джона Карни («Рок-н-рольщики», «Однажды», «Хоть раз в жизни», «На краю»).

В киноцентре «Октябрь» фильм представит и обсудит редактор «Афиши Daily» Аля Александрова. Авторы самых интересных вопросов и комментариев во время обсуждения получат подарки — сертификаты на обучение в сеть школ музыки «Music-Club». Кроме того, один из участников дискуссии получит виниловую пластинку группы Jonas Brothers «The Album» от магазина «Стереозона».
 

Видео:&nbsp;«Это хит!»

16 июля 2026 года компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат   комедию «Это хит!». Главные роли исполнили Пол Радд («Мстители: Финал», «Человек-муравей») и Ник Джонас («Джуманджи», «Ночь в музее 2»), также известный как участник популярной поп-рок-группы Jonas Brothers. 

Мировая премьера ленты состоялась на Dublin International Film Festival (DIFF), где она была выбрана фильмом закрытия фестиваля. После этого  «Это хит!» также  показали на фестивале South by Southwest Film & TV Festival (SXSW) в марте 2026 года. 

По сюжету, несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. Он знакомится со звездой бойз-бэнда Дэнни. Тот превращает песню Рика в хит, который захватывает чарты мира. Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы.

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