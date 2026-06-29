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Финн Уиттрок пробует шоколад в новом трейлере фильма о компании Hershey's

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали новый трейлер фильма «Херши», посвященного истории кондитерской компании Hershey's. Главные роли в картине исполнили Александра Даддарио («Белый лотос») и Финн Уиттрок («Сестра Рэтчед»).

Даддарио сыграла в ленте Кэтрин Херши, а Уиттрок исполнил роль Милтона Херши. По сюжету они живут в Великобритании на рубеже XIX и XX веков и становятся основателями шоколадной империи.
 

Видео: One Media/YouTube

Трейлер показывает, как герои пытаются изобрести рецепт идеального шоколада. Они дегустируют сладости из разных стран мира, экспериментируют с ингредиентами — и в конечном итоге создают «магию».

Херши преодолевают финансовые трудности и продолжают верить в мечту, открывают фабрику и меняют индустрию, в которой им, как казалось поначалу, не было места. «Мы выжмем все хорошее из этой жизни, что только возмжно», — говорит Кэтрин.

Проект разработала студия Angel. В актерский состав вошли Франческа Фаридани, Дина Спайби-Уотерс, Майкл Морленд Миллиган, Дэниел Дэвид Стюарт, Джоэл Броди, Алан Рак, Ричард Кайнд, Дэвид Костабиль, Хелен Йорк и Мила Харрис.

Режиссером ленты выступил Марк Уотерс. Сценарий написали Бубба Фулчер, Уилл Харди, Тимоти Майкл Хейес на основе сюжета Шэрон Пол и Уотерса. Продюсерами стали Мэри Алое, Джошуа Харрис, Пол, Марк Тилгман, Уилл Харди.

Съемки фильма проходили в Питтсбурге и Пенсильвании. В них приняли участие более 1500 артистов массовки. В США для работы над картиной построили более 70 декораций. Для одной только Даддарио пошили 54 костюма.

Hershey’s — одна из крупнейших в мире кондитерских компаний, крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке. Она основана в 1894 году Милтоном Херши.

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