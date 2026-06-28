Дуа Липа открыла собственную библиотеку

Дуа Липа открыла библиотеку под названием Manifesto Library, пишет Rolling Stone.



Она заработала 27 июня во время международного книжного фестиваля Babell в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина «Лелло», интерьером которого вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной «Гарри Поттера». Это следующий шаг после создания певицей книжного клуба Service95 в 2021-м году.



Для проекта собрали около ста книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Например, «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, «Преступник» Реджинальда Дуэйна Беттса, а также произведения Салмана Рушди и Ольги Токарчук.



«Эта библиотека — святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать», — говорится в заявлении Дуа Липы.