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Дуа Липа открыла собственную библиотеку

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @dualipa

Дуа Липа открыла библиотеку под названием Manifesto Library, пишет Rolling Stone.

Она заработала 27 июня во время международного книжного  фестиваля Babell в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина «Лелло», интерьером которого вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной «Гарри Поттера». Это следующий шаг после создания певицей книжного клуба Service95 в 2021-м году. 

Для проекта собрали около ста книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Например, «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, «Преступник» Реджинальда Дуэйна Беттса, а также произведения Салмана Рушди и Ольги Токарчук. 

«Эта библиотека — святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать», — говорится в заявлении Дуа Липы.

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