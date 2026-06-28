«У нее бывают плохие дни?» 8 причин полюбить Дуа Липу: девушку, у которой получается все

Хотя начало карьеры Липы определило сотрудничество с TaP Management и Warner Records, сегодня она обладает колоссальным контролем над своей карьерой и образом. В 2022 году певица рассталась с менеджерами и основала компанию Radical22 — теперь в делах ей помогает отец. После этого Дуа выкупила права на все свои песни, то есть совершила шаг, о котором большинство музыкантов только мечтают. Такая же бизнес-независимость сегодня есть у Тейлор Свифт и Рианны.