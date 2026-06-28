«У нее бывают плохие дни?» 8 причин полюбить Дуа Липу: девушку, у которой получается все

Девочка с ютуба и поп-сенсация
Липа начала петь еще ребенком, но поначалу ее не считали талантом. Руководитель детского хора и вовсе сказал девочке, что та не может петь, — у Дуа не получались высокие ноты. В ответ родители отправили девятилетнюю дочь учиться вокалу в лондонскую театральную школу Сильвии Янг, которую посещала когда‑то Эми Уайнхауз. Там Липа, по собственным словам, тоже не была в числе лидеров.
Но целеустремленности артистке не занимать. Когда Дуа было 11 лет, ее семья переехала из Великобритании в Косово. Через четыре года девушка убедила родителей, что сможет жить самостоятельно. Она вернулась в Лондон, вновь стала учиться музыке и завела ютуб-канал, где публиковала каверы.
Низкий голос постепенно стал визитной карточкой певицы. В 2013 году у Дуа появились менеджеры, в 2014-м — контракт с Warner Bros. Records, в 2015-м — заедающий в голове сингл «Be the One», поднявшийся на вершину мировых чартов. После него Липа выпускала один хит за другим. В 2019 году ее ждала первая «Грэмми».
Мем и рекордсменка Книги Гиннесса
В 2018 году Дуа выступила на премии Brits — и превратилась в мем. Зрители высмеяли отсутствие энергии в номере под песню «New Rules» из дебютного альбома артистки. «Давай, девочка, не дай нам ничего!» — писали они. Тогда же в соцсетях завирусился фрагмент другого шоу Липы, где она исполняет танец, который прозвали «точилкой для карандашей». Тогда певица никак не прокомментировала критику и тихо стала работать над хореографией и сценическим присутствием.
Только в 2024 году Дуа призналась, что шутки сильно ранили ее. Из‑за них она «отключилась от твиттера» и чувствовала себя униженной. Насмешки продолжались вплоть до первого выступления с песней «Don’t Start Now» — она вошла во второй альбом Липы «Future Nostalgia» 2020 года. За эту пластинку певица получила третью «Грэмми» (в категории «Лучший вокальный поп-альбом»), обойдя Гарри Стайлза, Тейлор Свифт, Леди Гагу и Джастина Бибера.
Если в конце 10-х в перформансах Дуа Липы была заметна неуверенность, то в 20-х поп-звезда блистает. Как и с вокалом в детстве, Дуа использовала критику для мотивации. Во время пандемии артистка радовала фанатов онлайн-шоу Studio 2054, разработанным вместе с Шарм Ла’Донной — хореографом Бритни Спирс, Розалии и Селены Гомес. Критики рассыпались в комплиментах, а число проданных билетов на трансляцию концерта попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Фэшн-дизайнер, трендсеттер и IT-girl
Дуа не ограничилась музыкальным присутствием. Еще в старших классах она подрабатывала моделью и ожидаемо проявила интерес к моде по мере развития карьеры. Певица снималась в рекламе Patrizia Pepe и adidas Originals, появилась в ситком-спешеле «Мир Дуа» от Vogue, разработала собственные коллекции вместе с брендом Pepe Jeans и стала амбассадором Puma, вскоре выпустив модель кед Mayze.
Наконец, Липа стала сотрудничать с Versace. В 2021 году певица появилась на красной дорожке «Грэмми» в платье, придуманном ею совместно с модным домом (оно было навеяно северным сиянием). В том же году Дуа стала лицом осенне-зимней кампании бренда и вышла на подиум на Неделе моды в Милане. В 2023 году она подготовила вместе с Донателлой Версаче новую коллекцию бренда под названием «La vacanza». Vogue включил Липу в число самых хорошо одетых знаменитостей в 2025 году.
Смелые образы отлично дополняют уверенность в себе, которую Липа транслирует в песнях. Неудивительно, что на Дуа равняются поклонницы. Будь то полупрозрачные платья, волосы в цвете «вишневая кола», яркий «русалочий» макияж — поп-звезде подражают по всему миру. Yves Saint Laurent использует эту силу Липы для продвижения парфюма Libre. Сама певица также успешно монетизирует свой образ ролевой модели: в 2025 году она запустила косметическую линейку совместно с премиальным брендом Augustinus Bader.
Девушка с необычными вкусами
Дуа Липа — трендсеттер не только в бьюти- и фэшн-индустриях, но и в кулинарии. Любимые (и довольно странные) рецепты певицы стали вирусными в соцсетях. Идеи артистки вызвали споры: поначалу они кажутся безумными, но в итоге оказываются весьма неплохими.
Речь, к примеру, о напитке на основе диетической колы, в который Дуа добавляет рассол из‑под соленых огурцов, рассол из‑под перчиков халапеньо и лед. В нем, как отмечают попробовавшие смельчаки, интересно сочетаются сладкие, соленые и острые нотки. В сети коктейль называют освежающим и советуют любителям мичелады.
Другой обсуждаемый рецепт от Липы — ванильное мороженое, приправленное оливковым маслом и морской солью. По словам певицы, она переманила многих своих друзей «на темную сторону» с этим сочетанием. Мнения поклонников разделились: одни посчитали десерт от Дуа замечательным, другие — отвратительным. Равнодушным к оригинальному вкусу певицы не остался никто.
Журналистка и книжный червь
Дуа Липа сегодня — полноценный лайфстайл-бренд. В 2021 году певица запустила платформу Service95 и одноименную бесплатную рассылку. Проект называют личным медиа звезды, которая стремится помочь поклонникам «разобраться в мире». Дуа сама пишет письма подписчикам, а также приглашает к созданию рассылки других авторов. Темы статей разнятся: есть советы по стилю, гиды по путешествиям, политические материалы и острые репортажи.
В 2022 году рассылку Service95 дополнили подкаст «Дуа Липа: к вашим услугам», в котором артистка раскрылась как неплохой интервьюер, и книжный клуб. В последнем Липа рекомендует аудитории книги и сопровождает их персональным контентом: видеоинтервью, эссе, плейлистами. Дуа обсуждала в книжном клубе такие издания, как «Половина желтого солнца» Чимаманды Нгози Адичи, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса, «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. Страсть Липы к чтению не ограничилась клубом: осенью 2026 года певица станет куратором Лондонского литературного фестиваля. Дуа назвала это «сбывшейся мечтой» — похоже, ее амбиции и таланты простираются далеко за пределы музыки.
Начинающая актриса — и смешная, и роковая
В 2023 году Дуа Липа дебютировала в кино. Она сыграла Барби-русалку в фильме «Барби» Греты Гервиг. Хотя роль была эпизодической, появление поп-звезды запомнилось зрителям. Вскоре Липа снялась еще в одной картине — шпионском боевике «Аргайл: Супершпион». В этом проекте артистке досталась более сложная роль роковой злодейки. Зрителям понравилась Дуа-актриса.
Планирует ли сама Липа всерьез заняться кинобизнесом, неизвестно. Создатели «Аргайла» утверждали, что она хотела показать «серьезную актерскую игру» на экране — возможно, с прицелом на будущее. В ближайшее время ее ждут съемки в фильме А24 «Peaked» с Коннором Сторри. Кроме того, в сети уже не первый год ходят слухи, что певица может исполнить роль cупергероини Затанны из вселенной DC. Проект предлагали разработать автору «Грозового перевала» Эмеральд Феннелл, но ее идеи показались студии Warner Bros. слишком мрачными.
Бизнес-могул и миллиардерша
Хотя начало карьеры Липы определило сотрудничество с TaP Management и Warner Records, сегодня она обладает колоссальным контролем над своей карьерой и образом. В 2022 году певица рассталась с менеджерами и основала компанию Radical22 — теперь в делах ей помогает отец. После этого Дуа выкупила права на все свои песни, то есть совершила шаг, о котором большинство музыкантов только мечтают. Такая же бизнес-независимость сегодня есть у Тейлор Свифт и Рианны.
«Я хочу быть единственным лицом, принимающим решения по всем вопросам», — говорит артистка. СМИ по праву называют Липу «бизнес-магнатом», и ей это наверняка нравится. Дуа признавалась в интервью, что хотела бы создать медиаимперию — у нее на это есть все шансы. Ко всему прочему певица входит в топ-20 самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Современная Золушка
Всеобъемлющая карьера Дуа Липы, как оказалось, совсем не мешает личному счастью. 31 мая 2026 года певица вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалу «Властелины воздуха». Пара зарегистрировала брак в Лондоне, а затем отметила его роскошной вечеринкой на Сицилии. На торжество на вилле Вальгуарнера, где ранее снимали фильм «Леопард» и праздновали свадьбу фронтмена Radiohead Тома Йорка, потратили 1,7 млн долларов. Для молодоженов выступил Элтон Джон.
В соцсетях завирусились фотографии со свадьбы Липы и Тернера. Пользователи восхищались стилем невесты и жениха, стильным декором виллы, звездным списком гостей. Но самое большое внимание получила история знакомства пары. Дуа и Каллум познакомились в 2023 году благодаря тому, что читали одну и ту же книгу — роман «Доверие» аргентинского писателя Эрнана Диаса. Более того, оба закончили ее первую главу. Разговор о литературе быстро перетек в отношения — и летом 2025-го Дуа Липа сообщила о помолвке.
Фанаты певицы отмечают: замужество она буквально наманифестировала. В третий альбом артистки вошла песня «Training Season», в котором Липа заявила о требованиях к будущему партнеру. «Нужен кто‑то, кто будет крепко держать меня, будет глубже всех, кого я знала раньше, чья любовь будет ощущаться, будто родео, кто знает, как взять на себя контроль, когда я уязвима. Он будет говорить напрямую с моей душой, беседы наполнят так, что закружится голова», — спела она и, кажется, нашла ровно то, что искала — историю любви, достойную романтического кино. У этой девушки иначе как будто и быть не могло.