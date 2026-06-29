Исследование: низкий вес при рождении связан с небольшим отставанием в когнитивном развитии

Исследователи из Билефельдского университета выяснили, что дети с более низким весом при рождении в среднем показывают немного более слабые результаты в тестах на когнитивные способности. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные более 4000 участников немецкого проекта TwinLife.
Ученые сравнивали близнецов, выросших в одинаковых условиях. Это позволило точнее оценить влияние факторов, действующих еще во время беременности. Оказалось, что близнец с большим весом при рождении, как правило, лучше справлялся с когнитивными тестами в возрасте около 12 лет. Однако к 18 годам эта разница практически исчезает и перестает быть статистически значимой.
По мнению авторов, это говорит о том, что условия внутриутробного развития действительно влияют на раннее интеллектуальное развитие, но их эффект со временем может сглаживаться.
Исследователи считают, что поддержка здоровья матери во время беременности может положительно сказаться не только на физическом состоянии ребенка, но и на его когнитивном развитии в первые годы жизни.
Недавно стало известно, что выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 100 баллов сразу по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такого результата не удавалось добиться никому за 25 лет.