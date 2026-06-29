Исследование: низкий вес при рождении связан с небольшим отставанием в когнитивном развитии

Ученые сравнивали близнецов, выросших в одинаковых условиях. Это позволило точнее оценить влияние факторов, действующих еще во время беременности. Оказалось, что близнец с большим весом при рождении, как правило, лучше справлялся с когнитивными тестами в возрасте около 12 лет. Однако к 18 годам эта разница практически исчезает и перестает быть статистически значимой.