Конкурс по пению на миньонском языке прошел на премьере «Миньонов и монстров»

На премьере мультфильма «Миньоны и монстры» состоялось соревнование по пению на миньонском языке. Победительница исполнила «I'll Be There» группы Jackson 5. Прозвучали каверы на «Drop Dead» Оливии Родриго, «Bohemian Rhapsody» Queen и «Versace on the Floor» Бруно Марса.
В мировой прокат новая часть выйдет 1 июля. В ней желтые существа попадают в Голливуд 1920-х годов. В опубликованных отрывках они уже оказывались в вестерне, историческом боевике с викингами и нуаре.
Известно, что в фильме будет 15-минутная сцена полностью на языке миньонов. Ее озвучит создатель персонажей Пьер Коффин, он же режиссер картины.
«Миньоны и монстры» станут приквелом к «Гадкому я» и продолжением мультфильмов «Миньоны» и «Миньоны: Грювитация». Первый трейлер показали в перерыве Супербоула. В нем трое желтых друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра. Последний трейлер вышел в мае: в нем миньоны хотят найти настоящих чудовищ, чтобы снять собственный фильм ужасов.