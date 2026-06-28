В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате

Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт — не больше 20 на человека
В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения
Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО
С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов
Лили Рейнхарт и Том Бейтман в трейлере «Гипотезы любви»
К премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня
Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США
В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы
Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»
Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами
Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»
В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары
Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»
В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом
Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном
Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов
«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года
Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»
Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля
Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино
Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones
Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче
Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»
Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера
Ректор ГИТИСа заявил, что ни один из театров Москвы не находится «на взлете»
Лайонел Ричи отменил концерты, после того как ему стало плохо на сцене

В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jeremy Yap/Unsplash

В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по культуре Ольгу Казакову.

Это сделают в качестве меры поддержки российского кино. Закон совместно разработают Госдума и правительство.

«Мы будем над этим работать. Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров», — сказала Казакова.

Депутат отметила, что инициативу парламентарии будут обсуждать вместе с кабмином и кинематографистами. Она добавила, что выделение приоритета российским фильмам в прокате — «абсолютно правильно с точки зрения патриотизма». «Отечественное кино должно иметь более широкую дорогу для прохождения везде по сравнению с теми творческими продуктами, которые поступают извне», — сказала Казакова.

Расскажите друзьям