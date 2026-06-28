В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате

«Мы будем над этим работать. Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров», — сказала Казакова.



Депутат отметила, что инициативу парламентарии будут обсуждать вместе с кабмином и кинематографистами. Она добавила, что выделение приоритета российским фильмам в прокате — «абсолютно правильно с точки зрения патриотизма». «Отечественное кино должно иметь более широкую дорогу для прохождения везде по сравнению с теми творческими продуктами, которые поступают извне», — сказала Казакова.