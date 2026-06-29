Более 1300 человек умерли из-за экстремальной жары в Европе за неделю

С 21 июня экстремальная жара в Европе унесла более 1300 жизней, сообщил в соцсетях генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава организации напомнил, что волны жары, которые раньше случались раз в поколение, теперь происходят почти ежегодно. Тепловой стресс называют «тихим убийцей» — европейские дома, школы и офисы не рассчитаны на такие температуры.
«Европа — самый быстро нагревающийся континент на Земле, ее температура растет вдвое быстрее среднемировых показателей. Прямо сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, энергосистемы работают на пределе», — написал Гебрейесус.
Вчера Euronews сообщил, что во Франции жара привела примерно к тысяче дополнительных смертей. 85% умерших были старше 65 лет. Больше всего пострадали регионы с красным уровнем опасности: Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Нормандия и другие.