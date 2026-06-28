Жара во Франции привела почти к тысяче смертей

Экстремальная жара во Франции привела примерно к тысяче избыточных смертей, сообщает Euronews со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения. 85% умерших были старше 65 лет.
Больше всего пострадали регионы с красным уровнем опасности: Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Нормандия и другие. В некоторых районах температура превышала 40 градусов, что усилило нагрузку на больницы и экстренные службы.
Среда, 24 июня, стала самым жарким днем в истории Франции: средняя температура по стране достигла 30 градусов, а более чем в 50 департаментах столбики термометров поднялись до 40 градусов. Накануне также зафиксировали самую жаркую ночь — средняя температура составила 21,6 градуса.
Прошлым летом жара в Европе тоже била рекорды. На юго-западе Франции температура была на 12 градусов выше нормы. В Хорватии зафиксировали исторические максимумы: 39,5 градуса в Шибенике и 38,9 — в Дубровнике. В Италии 16 крупных городов объявили красный уровень опасности.