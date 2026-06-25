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24 июня стало самым жарким днем в истории Франции

Афиша Daily
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Фото: Hanving Cheong/Unsplash

Вчера, 24 июня, во Франции был побит температурный рекорд, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Parisien. Средняя температура воздуха по стране достигла 30 градусов.

Более чем в 50 департаментах столбики термометров поднялись до 40 градусов. Абсолютный локальный рекорд при этом пока не побит — в 2019 году в коммуне Верарг на юге Франции воздух прогрелся до 46 градусов.

Накануне также зафиксировали самую жаркую ночь в истории наблюдений. Средняя температура составила 21,6 градуса.

Прошлым летом жара в Европе тоже била рекорды. На юго-западе Франции температура была на 12 градусов выше нормы. В Хорватии зафиксировали исторические максимумы: 39,5 градуса в Шибенике и 38,9 — в Дубровнике. В Италии 16 крупных городов объявили красный уровень опасности.

Из-за жары пожары в Европе распространяются быстрее. К августу 2025 года сгорело уже 400 тыс. гектаров леса — на 87% больше, чем в среднем за 20 лет.

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