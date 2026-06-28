В Москву и Подмосковье придет жаркая погода

Температура в Москве и Подмосковье к четвергу, 2 июля, может подняться до 32 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.



«Днем 2 июля в столице и по области ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров могут показать от +27 до +32 градусов», — рассказали в Гидрометцентре. В ночь на четверг воздух может прогреться в Московском регионе до уровня от +13 до +18 градусов. Ветер ожидается ночью слабый, а днем — юго-западный со скоростью два-семь метров в секунд.



Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщала ТАСС, что на следующей неделе в столице и области ожидается потепление. Теплая погода сохранится на протяжении всех рабочих дней. К концу же недели возможно небольшое похолодание.



В Европе температура этим летом поднялась до рекордно высокого уровня. Экстремальная жара во Франции привела почти к 1000 смертей. 85% умерших были старше 65 лет.



24 июня стало самым жарким днем в истории страны: средняя температура достигла 30 градусов, а более чем в 50 департаментах столбики термометров поднялись до 40 градусов.