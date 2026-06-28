«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории

Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне стал самым кассовым байопиком в истории. Об этом пишет Variety.



Картина, показ которой стартовал в конце апреля, собрала 977 млн долларов в мировом прокате. Она обошла «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — тот заработал 975 млн долларов. Ранее «Майкл» уже стал самым кассовым музыкальным байопиком, опередив «Богемскую рапсодию» 2018 года (911 млн долларов).



В России к 28 июня сборы ленты превысили 1,5 млрд рублей. Это второй зарубежный релиз в 2026 году, заработавший больше миллиарда. Ранее это удалось «Горничной».



В ленте рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller», живые выступления и клипы Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник музыканта.