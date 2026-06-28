С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов

Идею предоставить регионам такое право год назад на встрече с президентом предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что массовое распространение вейпов среди детей и подростков вызывает тревогу: «Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, с учетом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, они перестают даже скрываться».