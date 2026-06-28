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С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов

Афиша Daily
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Фото: eliquidsuk/Unsplash

Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина.

Идею предоставить регионам такое право год назад на встрече с президентом предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что массовое распространение вейпов среди детей и подростков вызывает тревогу: «Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, с учетом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, они перестают даже скрываться».

Госдума приняла закон в начале июня. Регионы, вводящие запрет, должны уведомить Росалкогольтабакконтроль, а ведомство — опубликовать перечень таких субъектов на сайте.

Весной соответствующий закон принял Пермский край — он стал первым регионом, где полностью запретили продажу вейпов. С 1 марта в регионе запретили розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, а с осени — хранение и распространение такой продукции.

В ноябре 2025 года депутаты Саратовской областной думы приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы. Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года.

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