С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов

Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина.
Идею предоставить регионам такое право год назад на встрече с президентом предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что массовое распространение вейпов среди детей и подростков вызывает тревогу: «Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, с учетом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, они перестают даже скрываться».
Госдума приняла закон в начале июня. Регионы, вводящие запрет, должны уведомить Росалкогольтабакконтроль, а ведомство — опубликовать перечень таких субъектов на сайте.
Весной соответствующий закон принял Пермский край — он стал первым регионом, где полностью запретили продажу вейпов. С 1 марта в регионе запретили розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, а с осени — хранение и распространение такой продукции.
В ноябре 2025 года депутаты Саратовской областной думы приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы. Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года.