Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино

Премьера ленты состоится 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.
В картине также снялись Зендая и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона. Недавно Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма, в котором режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон.