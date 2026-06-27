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Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Marvel Studios

Зрительский интерес к продолжению истории Питера Паркера продолжает бить рекорды. Свежий трейлер фильма официально признан вторым по популярности видеоанонсом в истории кино — он набрал более 590 млн просмотров за неделю. Первый же ролик преодолел отметку в миллиард просмотров.

Премьера ленты состоится 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

В картине также снялись Зендая и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона. Недавно Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма, в котором режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон.

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