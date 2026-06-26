В Москве запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево»

В московской зоне отдыха «Тропарево» запретили купаться из-за качества воды. Об этом сообщил «Интерфакс».
Роспотребнадзор обнаружил несоответствие воды в Теплостанском пруду требованиям по микробиологическим показаниям. Рядом с прудом поручили установить знаки о запрете купания.
Ранее в Москве разрешили купание в девяти водоемах. Но на сегодняшний день плавать можно только в шести зонах:
- озеро Белое (Заозерная, 2–6);
- Путяевский пруд № 1 (ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек);
- Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон);
- пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская, 44);
- пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15);
- Пионерский пруд (ЦПКиО им. М.Горького, Крымский Вал, 9).
Во всех других зонах по-прежнему можно отдыхать и заниматься спортом, но от погружений в воду следует временно воздержаться. Для плавания можно также выбрать бассейны под открытым небом — они открыты с 1 июня.