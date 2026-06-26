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В Москве запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В московской зоне отдыха «Тропарево» запретили купаться из-за качества воды. Об этом сообщил «Интерфакс». 

Роспотребнадзор обнаружил несоответствие воды в Теплостанском пруду требованиям по микробиологическим показаниям. Рядом с прудом поручили установить знаки о запрете купания.

Ранее в Москве разрешили купание в девяти водоемах. Но на сегодняшний день плавать можно только в шести зонах: 

  • озеро Белое (Заозерная, 2–6);
  • Путяевский пруд № 1 (ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек);
  • Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон);
  • пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская, 44);
  • пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15); 
  • Пионерский пруд (ЦПКиО им. М.Горького, Крымский Вал, 9).
     

Во всех других зонах по-прежнему можно отдыхать и заниматься спортом, но от погружений в воду следует временно воздержаться. Для плавания можно также выбрать бассейны под открытым небом — они открыты с 1 июня.
 

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