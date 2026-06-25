Звезды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли воссоединятся в драме «Ты заслуживаешь знать»

Звезды сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли вновь снимутся вместе — на этот раз в драме «Ты заслуживаешь знать». Об этом сообщил Deadline.
Многосерийный проект выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Его автором выступит Брайан Танен. Он снимет сериал по мотивам одноименнного романа Эгги Блум Томпсон, вышедшем в 2025 году.
Шоу расскажет историю трех семейных пар, живущих по соседству. Близкую дружбу героев разрушит убийство одного из них, которое вскроет шокирующую череду тайн.
Добрев и Уэсли исполнят роли Гвен и Скотта — соседей, оказавшихся по разные стороны расследования. Оба актера выступят исполнительными продюсерами проекта.
Производством шоу займутся компании Unwell Алекса Купера и Kapital Entertainment Аарона Каплана. Также в сериале поучаствует 20th Television. Среди продюсеров значатся Танен, Томпсон, Купер, Мэтт Каплан, Мина Лефевр.
Для Каплана это не первая работа с каждым из актеров. Добрев снималась в его ситкоме «Семья» для CBS, а Уэсли — в психологическом триллере «Расскажи мне сказку».