В Японии открылся храм плюшевых игрушек

«Храм плюшевых игрушек посвящен выражению благодарности лесу, плюшевым игрушкам и всем живым существам, а также мягкому восстановлению связи человека с природой, человека с человеком, человека с богами и предками. Так он передает следующему поколению культуру гармонии, которая ценит все сущее», — говорится в заявлении храма.

