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В Японии открылся храм плюшевых игрушек

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nuigurumi Jinja

В японском Киото открылся первый в мире храм плюшевых игрушек. В нем владельцы могут помолиться, выразить благодарность и провести поминальные церемонии для своих мягких спутников. Об этом сообщает Dexerto.

Храм Nuigurumi открыла компания, которая ремонтирует плюшевые игрушки. Создатели пояснили, что хотели сделать место, где люди могли бы попрощаться с любимыми игрушками, которые сопровождали их в детстве и взрослой жизни.

«Храм плюшевых игрушек посвящен выражению благодарности лесу, плюшевым игрушкам и всем живым существам, а также мягкому восстановлению связи человека с природой, человека с человеком, человека с богами и предками. Так он передает следующему поколению культуру гармонии, которая ценит все сущее», — говорится в заявлении храма.
 

Видео: @uigurumi_jinja

В храме есть несколько объектов, навеянных плюшевыми игрушками. Среди них — молитвенный зал с соломенной крышей и окном в форме медведя, статуи львов-хранителей в плюшевом стиле и ворота тории с медвежьими ушами.

В храме также планируют построить мемориальный зал, где будут хранить прах мягких игрушек после поминальных церемоний.

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