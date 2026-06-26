Pixar снимет короткометражку про Дори из «В поисках Немо»

Чтобы выбраться из криминального мира, коту нужно выполнить последнее задание мафии — украсть скрипку. В этом ему помогают неожиданные союзники: уличная музыкантша Майя и голубь из профсоюза пернатых. Персонажей мультфильма озвучат Марк Руффало и Лоренс Фишберн, а голубь Саверио заговорит голосом самого режиссера — Энрико Касаросы.