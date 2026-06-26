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Pixar снимет короткометражку про Дори из «В поисках Немо»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Walt Disney Pictures

Pixar анонсировала короткометражку про Дори из «В поисках Немо» под названием «Влюбленная Дори» («Loving Dory»). В этот раз по сюжету рыбка влюбится в полиэтиленовый пакет, который примет за медузу, пишет Variety.

Это не первый посвященный Дори проект. В 2016 году вышел полноценный сольный полнометражный сиквел «В поисках Немо» — «В поисках Дори». Картина была посвящена поискам родителей персонажа.

Pixar также выпустит мультфильм о коте Неро, который расскажет о приключениях домашнего кота Неро. Он остался один в Венеции и случайно попал в банду к кошачьему дону Рокко.

Чтобы выбраться из криминального мира, коту нужно выполнить последнее задание мафии — украсть скрипку. В этом ему помогают неожиданные союзники: уличная музыкантша Майя и голубь из профсоюза пернатых. Персонажей мультфильма озвучат Марк Руффало и Лоренс Фишберн, а голубь Саверио заговорит голосом самого режиссера — Энрико Касаросы.

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