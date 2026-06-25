Ученые: за последние 60 лет поп-музыка стала более негативной и агрессивной

За последние шесть десятилетий тексты популярных песен в мире сильно изменились: вместо композиций о дружбе, верности и поддержке, которые слушали в 1960–1970-х годах, сегодня музыканты чаще поют об изменах, конфликтах и токсичной любви. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых из Университета королевы Марии в Лондоне.
Авторы работы проанализировали базу из 380 тыс. песен, вышедших в период с 1960 по 2023 год, а также лучшие треки по версии Billboard с 1960 по 2023 год. С помощью нейросетей и компьютерного анализа ученые смогли отследить, как часто в песнях поднимались темы морали и как они менялись со временем.
«Упоминания моральных пороков, таких как причинение вреда, обман, подрыв норм и моральная деградация, в целом становятся все более распространенными. В то же время темы заботы о других, чистоты намерений и нравственной добродетели постепенно снижаются», — отмечают авторы. По мнению исследователей, спад интереса к моральным ценностям в поп-культуре показывает, как сильно меняются настроения в обществе.
В качестве примера сотрудники Университета королевы Марии сопоставили популярную музыку разных эпох. Если раньше такие треки, как «Lean on Me» Билла Уизерса и «Stand by Me» Бена Кинга, транслировали ценности преданности и поддержки, то современные лидеры хит-парадов — в частности, треки Тейлор Свифт («Bad Blood») или Эминема и Рианны («Love the Way You Lie») — фокусируются на деструктивных темах: обмане, обидах, конфликтах и психологических травмах.
К похожим выводам ранее пришли и ученые из Венского университета. Их исследование показало, что за последние полвека тексты песен стали заметно проще и мрачнее. По данным исследователей, начиная с 1970-х годов в поп-музыке резко возросла частота использования депрессивных и эмоционально тяжелых слов, таких как «плохо», «боль» и «неправильно». Авторы работы подчеркнули, что эта тенденция напрямую отражает изменение приоритетов во всем обществе. Тенденция также объясняет, почему оптимистичные хиты прошлых лет — например, «Walking On Sunshine» группы Katrina and the Waves — со временем уступили место депрессивным песням вроде «Back to Black» Эми Уайнхаус.