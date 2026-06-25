Спин-офф про Осла из «Шрека» выйдет в июне 2028 года

В 2022 году в кинотеатрах вышел спин-офф про Кота в сапогах, которого в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Картина собрала в кассах по всему миру чуть меньше 485,2 млн долларов, что более чем в пять раз превысило его бюджет.