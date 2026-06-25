Спин-офф про Осла из «Шрека» выйдет в июне 2028 года

Киностудии Universal и DreamWorks планируют выпустить мультфильм «Осел» — спин-офф «Шрека» — 30 июня 2028 года, пишет Variety. Персонажа традиционно озвучит Эдди Мерфи.
Режиссером станет Чарли Бин (постановщик игрового фильма «Леди и Бродяга»), а функции продюсера возьмет на себя Ребекка Хантли, работавшая над «Кунг-фу Пандой 4» и «Плохими парнями». Пост сорежиссера достался Мэтту Флинну. Он работал над лентами DreamWorks «Дикий робот» и «Кот в сапогах: Последнее желание» в качестве художника-постановщика.
«У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях — которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказывал Мерфи.
В 2022 году в кинотеатрах вышел спин-офф про Кота в сапогах, которого в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Картина собрала в кассах по всему миру чуть меньше 485,2 млн долларов, что более чем в пять раз превысило его бюджет.
30 июня 2027 года состоится премьера «Шрека-5». Шрека озвучит Майк Майерс, Осла — Эдди Мерфи, принцессу Фиону — Кэмерон Диас, дочь Фионы и Шрека — Зендая, а сыновей Фаркла и Фергуса — Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. Недавно Universal Pictures представила первый полноценный трейлер «Шрека-5». Студия уже начала работу над шестой частью мультфильма.