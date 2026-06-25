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Папа римский Лев XIV выпустит сборник ранних сочинений

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Vatican Pool/Getty Images

Папа римский Лев XIV выпустит сборник ранних сочинений, созданных им в период с 2001 по 2013 год. Об этом сообщил The Guardian.

Книгу опубликует ватиканское издательство Libreria Editrice Vaticana, релиз запланирован на сентябрь. Труды понтифика представят на английском языке. Ранее их уже можно было прочитать в итальянской версии сборника.

В книгу войдут проповеди и выступления священнослужителя. По словам издателя Кэмпбелла Уортона, издание содержит «срочное послание любви и служения, призванное ответить на вызовы современного мира».

Редактор Мэтью Бердетт добавил, что сборник организован в хронологическом порядке и позволяет проследить развитие взглядов понтифика. Среди тем, затронутых в книге, — образование, лидерство, многообразие и место церкви в мире.

Лев XIV — первый папа римский, родившийся в США. Его имя при рождении — Роберт Фрэнсис Прево. Прево стал священником в 1982 году, а папой — 8 мая 2025 года. До своего избрания он служил в Перу.

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