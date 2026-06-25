Выставка редких авто, шоу заезды и концерт Вани Дмитриенко: в Ленобласти пройдет «Гараж фест»

Некоторые автомобили покажут в движении. Три раза в день они будут участвовать в дефиле — парадном проезде по ковровой дорожке с рассказом ведущего об истории моделей и особенностях конкретных экземпляров. В один из дней фестиваля пройдет парад участников «Автокультуры».