Выставка редких авто, шоу заезды и концерт Вани Дмитриенко: в Ленобласти пройдет «Гараж фест»

18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пройдет пятый фестиваль «Гараж фест». Его темой станет «Большое путешествие» — как спорт, подвиг и образ жизни. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Главное событие феста — выставка «Автокультура», где представят несколько сотен классических и редких автомобилей. В экспозицию войдут редкие версии Porsche 911, раллийные Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth и Lancia Delta Integrale, суперкары Ferrari и Lamborghini 1980–1990-х годов, американская классика 1960-х и советские гоночные автомобили.
Посетители также увидят машины, которые участвовали в ралли-рейдах, Camel Trophy и ралли Монте-Карло. По экспозиции будут проводить экскурсии с аудиогидом.
Некоторые автомобили покажут в движении. Три раза в день они будут участвовать в дефиле — парадном проезде по ковровой дорожке с рассказом ведущего об истории моделей и особенностях конкретных экземпляров. В один из дней фестиваля пройдет парад участников «Автокультуры».
18 июля на шоссейно-кольцевой трассе состоится марафон «1000 километров Игора Драйв», который продлится более восьми часов. В воскресенье на трассу выйдут участники третьего этапа Кубка GT, в ходе которого пройдет несколько заездов суперкаров.
В паддоке Ралли Мото Центра состоится четвертый этап открытого чемпионата RDS Open. В субботу запланированы квалификационные заезды, а в воскресенье — финальная сетка соревнований.
Еще в программе фестиваля — лекторий с автомобильными экспертами, историками, гонщиками и коллекционерами. Музыкальная программа развернется на главной сцене фестиваля. 18 июля выступит Полина Гагарина, 19 июля — Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры.
Кроме того, гостей ждут шоу-заезды драгстеров и прототипов RDRC, экскурсии в боксы команд, партнерские зоны, фудкорты, фотозоны и зоны отдыха. Дети до 6 лет смогут пройти на фестиваль бесплатно в сопровождении взрослого.