Новый фильм Киры Коваленко получил название «Heavens Don’t Care»

Европейский кинофонд Eurimages выделил финансирование на новый проект режиссерки Киры Коваленко. В списке поддержанных проектов появилось название картины — «Heavens Don't Care».
Всего фонд поддержал 33 проекта, на фильм Коваленко выделили 400 тыс. евро. Картина станет копродукцией Франции, Бельгии и Армении. Детали сюжета пока не раскрываются.
Предыдущая работа Коваленко — «Разжимая кулаки» — была показана в Каннах в 2021 году в программе «Особый взгляд» и получила главный приз этой секции. Возможно, новый фильм также будет представлен на Каннском фестивале, но уже в следующем году.
«Разжимая кулаки» рассказывает о девушке Аде, которая живет в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии, куда ее семью перевез отец Мизур. Он воспитывает детей строго, не видит границ между заботой и гиперопекой. Старший сын Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко не знает, чего хочет от жизни, а средняя, Ада, уже взрослая, но в глазах отца все еще маленький беззащитный ребенок. Начать самостоятельную жизнь для нее оказывается непросто.