В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

В краевой клинической больнице Читы 51-летнюю пациентку спасли после пяти остановок сердца, сообщает РИА «Новости». Женщина поступила в приемно-диагностическое отделение после инфаркта в крайне тяжелом состоянии.
Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сначала они нормализовали ритм с помощью микротоков, затем перевели пациентку на ИВЛ и подключили аппараты для повышения давления. Позже в артерии установили специальный сетчатый каркас для восстановления кровотока.
Даже после этих процедур сердце продолжало останавливаться. Тогда врачи перевели женщину на аппарат, который временно взял на себя функции сердца и легких. «Он сам временно берет эту работу на себя. За счет этого органам дается шанс отдохнуть и восстановиться. Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика, пациентка находилась в ясном сознании, дышала самостоятельно», — отмечается в клинике.
Сутки спустя врачи отключили женщину от аппарата, а затем выписали из больницы. Сейчас она дома и чувствует себя хорошо.