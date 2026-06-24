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В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: National Cancer Institute/Unsplash

В краевой клинической больнице Читы 51-летнюю пациентку спасли после пяти остановок сердца, сообщает РИА «Новости». Женщина поступила в приемно-диагностическое отделение после инфаркта в крайне тяжелом состоянии.

Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сначала они нормализовали ритм с помощью микротоков, затем перевели пациентку на ИВЛ и подключили аппараты для повышения давления. Позже в артерии установили специальный сетчатый каркас для восстановления кровотока.

Даже после этих процедур сердце продолжало останавливаться. Тогда врачи перевели женщину на аппарат, который временно взял на себя функции сердца и легких. «Он сам временно берет эту работу на себя. За счет этого органам дается шанс отдохнуть и восстановиться. Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика, пациентка находилась в ясном сознании, дышала самостоятельно», — отмечается в клинике.

Сутки спустя врачи отключили женщину от аппарата, а затем выписали из больницы. Сейчас она дома и чувствует себя хорошо.

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