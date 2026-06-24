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Сиквел «Реальных упырей» запущен в производство

Афиша Daily
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Фото: Madman Entertainment

Тайка Вайтити и Джемейн Клемент начали писать сценарий сиквела «Реальных упырей» под названием «We’re Wolves» («Мы — волки»). Об этом Клемент рассказал журналисту Collider на Международном фестивале анимационного кино в Анси.

«Мы его действительно пишем. Мы начали писать. Долгое время мы просто говорили об этом. Теперь мы начали. Совсем недавно», — сказал он.

Написание сценария может затянуться до 2027 года, но в следующем ноду он точно будет готов, отметил Клемент. Он также подтвердил, что «We’re Wolves» будет фильмом, а не сериалом.

Клемент рассказал о разницу между процессом съемки фильма «Реальные упыри» и его сериалом «Чем мы заняты в тени», снятым на его основе. По словам автора, полнометражная картина во многом построена на импровизации, а телевизионная версия опирается на прописанный сценарий.

«В фильме диалоги на 100% импровизированы в рамках сюжетной линии, а сериал в значительной степени прописан, с редкими импровизациями, поэтому их съемки проходили по-разному. Сложность сериала была в том, чтобы создать ощущение, будто может произойти что угодно, потому что это импровизация. Мы добились этого благодаря хорошему актерскому составу, который еще и потрясающе импровизировал», — пояснил он.

Мокьюментари «Реальные упыри» вышло в 2014 году. Фильм рассказывает о группе вампиров, которые живут в пригороде новозеландского Веллингтона. Там они сталкиваются с семейством оборотней, с которыми вступают в конкуренцию. Именно вервольфам и будет посвящен сиквел.

Сериальный спин-офф «Чем мы заняты в тени», который рассказывает о другой группе вампиров, выходил с марта 2019 года по декабрь 2024-го. Всего у проекта было шесть сезонов.

Продолжение полнометражной картины анонсировали еще десять лет назад, но с тех пор работа над ним почти никак не продвигалась. В 2019 году Вайтити описывал его как «фильм, который мы с Джемейном продолжаем притворяться, что снимаем». 
 

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