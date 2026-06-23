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Концерт группы Iron Maiden в Париже прервали на час — видимо, из-за аномальной жары

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: picture alliance/Getty Images

Концерт британской метал-группы Iron Maiden прервали посреди выступления, предположительно, из-за аномальной жары в Париже. Об этом написало издание Le Figaro.

Шоу остановили, потому что на арене Paris La Defence отключилась электроэнергия. Инцидент произошел примерно в 21:40 по местному времени. Продолжить выступление музыканты смогли только спустя час.

Воклист коллектива Брюк Дикинсон предупредил публику, что концерт не сможет продлиться дольше 23:30. Причиной этого стал комендантский час, установленный местными властями.

Представители концертной площадки заявили, что проводят расследование в надежде выяснить, что привело к отключению света. Пока они не подтвердили, связан ли сбой с аномальной жарой во Франции.

Впрочем, энергетическийй оператор Enedis заявил, что проблема, скорее всего, кроется не в общей сети, а в инфраструктуре стадиона. Точные причины произошедшего еще выясняют.

В ряде европейских стран установилась на редкость жаркая погода. В Париже температура воздуха поднялась до 40 градусов. В стране объявлен наивысший красный уровень опасности.

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