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В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

26 и 27 июня в Москве введут временные ограничения движения в связи с проведением транспортного электрофестиваля, сообщает Московский транспорт.

26 июня, с полуночи до 8.00, ограничат движение по крайней правой полосе на проезде Девичьего Поля в районе памятника Льву Толстому.

27 июня, с 7.00 до 18.00, полностью перекроют улицы Зубовскую (от Садового кольца до Большой Пироговской), Большую Пироговскую (от Еланского до Зубовской), проезд Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской), а также Новоконюшенный и Дашков переулки.

С 8.00 до 13.00 также закроют участок Большой Пироговской в сторону Зубовской. С 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будут ограничивать по мере прохождения автоколонны. С полуночи 27 июня на этих участках будет запрещена остановка и парковка.

© Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В фестивале примут участие электромобили и электромотоциклы. «Электрофестиваль — это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих — стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Сбор участников — с 10.00 до 11.45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна стартует в 12.00 с Зубовской площади. Мероприятие продлится до 18.00.

Гостей ждут 15 тематических площадок с розыгрышами, мастер-классами, квизами, выступлениями кавер-групп и артистов проекта «Музыка в метро». Будет работать бесплатная полевая кухня.

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