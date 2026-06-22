Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня

27 июня на Садовом кольце пройдет Московский транспортный электрофестиваль. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».



В нем будет участвовать транспорт на электротяге. «Электрофестиваль — это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих — стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.



Фестиваль организовали при поддержке «Росатома». Сбор участников — с 10:00 до 11:45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна стартует в 12:00 с Зубовской площади. Все мероприятие продлится с 09:00 до 18:00.



Для гостей подготовили 15 тематических площадок с розыгрышами призов, мастер‑классами, квизами, выступлениями кавер‑групп и артистов проекта «Музыка в метро». Кроме того, планируется бесплатная полевая кухня.