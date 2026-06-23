Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон

Пользователи Алисы AI теперь могут бронировать столики в ресторанах и записываться в салоны красоты прямо в чате. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Яндекса».
Новый ИИ-агент «Бронирование» доступен для более чем 30 тыс. ресторанов и около 40 тыс. организаций из сферы услуг по всей России. С его помощью можно запланировать посещение, не переходя в карты, поиск, сервисы бронирования или на сайты заведений.
Чтобы забронировать столик или записаться в салон, нужно выбрать в меню чата сценарий «Забронировать столик» или «Записаться в салон» и описать запрос своими словами. Например, можно попросить Алису AI найти столик в ресторане на двоих на завтра или подобрать время для маникюра после 17.00.
ИИ-агент предложит подходящие варианты, покажет доступные услуги и уточнит детали бронирования — время, число гостей или имя, на которое нужно оформить запись. Если свободных слотов не окажется, нейросеть предложит другое время или место с учетом заданных параметров.
Если ресторан подключен к бронированиям через «Яндекс Еду», бронь подтвердится автоматически. В случае, когда запись доступна только через сайт заведения, ИИ-агент сам заполнит форму и отправит заявку. Изменить или отменить бронирование можно в том же чате. Активные записи и брони отображаются в разделе «Записи и брони» в боковом меню Алисы AI.
ИИ-агент «Бронирование» доступен на сайте alice.yandex.ru, в приложениях Алиса AI и «Яндекс с Алисой AI», а также в «Яндекс Браузере».
Недавно в чате с Алисой AI появились ИИ-персонажи, у каждого из которых свой характер и манера общения. Пользователь может выбрать подходящего ИИ-собеседника или создать своего собственного.