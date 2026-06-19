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В чате с Алисой AI теперь можно общаться с ИИ-персонажами

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

В чате с Алисой AI появились ИИ-персонажи, у каждого из которых свой характер и манера общения. Так, один сможет выслушать и поддержать, а другой — дать советы по саморазвитию, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании. 

Пользователь может выбрать подходящего ИИ-собеседника или создать своего собственного. Сейчас в чате с Алисой AI доступно более 30 ИИ-персонажей, от популярного блогера до аниме-героини. Можно выбрать собеседника под любое настроение. Если подходящего персонажа нет, можно создать свой собственный. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести. 

Например, есть возможность создать остроумного киномана, который любит шутить и цитировать героев сериалов. Собеседник будет часами обсуждать волнующую тему и возвращаться к ней снова: герой запомнит, на чем вы остановились. А если захочется сменить тему, достаточно начать диалог заново.

Персонажи не заменяют, а дополняют Алису AI. Если с нейросетью люди решают повседневные задачи, то к ИИ-персонажу можно обратиться, чтобы пообщаться, развлечься или чему-то научиться. В будущем с ними можно будет обсуждать актуальные события, кроме того, у них появятся голоса.

ИИ-персонажи — разработка Лаборатории ИИ-экспериментов Яндекса. Это проекты, в которых разработчики тестируют разные технологии, чтобы быстро внедрять самые продвинутые решения на российском рынке. Для этого они объединяют собственные разработки компании с внешними — через их безопасное встраивание в инфраструктуру Яндекса. В дальнейшем масштабируются только те гибридные решения, которые оказываются востребованными среди пользователей.

Пообщаться с ИИ-персонажами можно на сайте, в приложениях Алиса AI, Яндекс — с Алисой AI и в Яндекс Браузере.

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