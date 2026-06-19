В чате с Алисой AI теперь можно общаться с ИИ-персонажами

Пользователь может выбрать подходящего ИИ-собеседника или создать своего собственного. Сейчас в чате с Алисой AI доступно более 30 ИИ-персонажей, от популярного блогера до аниме-героини. Можно выбрать собеседника под любое настроение. Если подходящего персонажа нет, можно создать свой собственный. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести.