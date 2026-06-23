Глава думского комитета по защите семьи: закон о домашнем насилии отпугнет мужчин вступать в брак

Закон об уголовной ответственности за домашнее насилие вызовет у молодежи нежелание вступать в брак, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). По ее мнению, мужчины будут отказываться от женитьбы, опасаясь быть наказанными из-за импульсивных заявлений женщин в полицию.
«У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать. Это уже не первая дискуссия», — сказала Останина.
Она считает, что авторы законопроекта должны предоставить аналитику о том, как инициатива скажется на желании создавать новые семьи. «По моим прогнозам, 10 из 10 будут разводиться (при принятии закона. — Прим. ред.). Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена», — считает депутат.
Недавно депутаты от «Новых людей» направили на отзыв правительства законопроект о домашнем насилии. Он предполагает наказание до двух лет лишения свободы за насильственные действия, совершенные в отношении близкого лица или родственника. Предусмотрены также обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В Госдуму инициативу пока не вносили.