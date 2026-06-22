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Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Babak Habibi/Unsplash

Samsung Electronics перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет. Компания уступила первенство SK Hynix. Об этом сообщил Reuters.

SK Hynix - производитель чипов, который два десятилетия назад едва не обанкротился из-за долгов. Недавно акции компании выросли на 5,6%, теперь капитализация бизнеса оценивается в 2080,4 трлн вон (около 1,35 трлн долларов).

Стоимость Samsung, наапротив, снизилась на 0,14%. Теперь технологический гигант оценивается в 2066,7 трлн вон.

СМИ отмечают, что успеху SK Hynix поспособствовало развитие искусственного интеллекта и поставки продукции Nvidia и Google. Чипы памяти - критически важный компонент инфраструктуры таких проектов как ChatGPT.

SK Hynix охватывает 61% мирового рынка HBM - технологий высокоскоростной памяти, которые используются в мощных видеокартах и ИИ-ускорителей. Samsung также выпускает чипы памяти, но его доля гораздо ниже - 17%. У  Micron - 21%. 
 

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