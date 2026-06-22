Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет

Samsung Electronics перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет. Компания уступила первенство SK Hynix. Об этом сообщил Reuters.
SK Hynix - производитель чипов, который два десятилетия назад едва не обанкротился из-за долгов. Недавно акции компании выросли на 5,6%, теперь капитализация бизнеса оценивается в 2080,4 трлн вон (около 1,35 трлн долларов).
Стоимость Samsung, наапротив, снизилась на 0,14%. Теперь технологический гигант оценивается в 2066,7 трлн вон.
СМИ отмечают, что успеху SK Hynix поспособствовало развитие искусственного интеллекта и поставки продукции Nvidia и Google. Чипы памяти - критически важный компонент инфраструктуры таких проектов как ChatGPT.
SK Hynix охватывает 61% мирового рынка HBM - технологий высокоскоростной памяти, которые используются в мощных видеокартах и ИИ-ускорителей. Samsung также выпускает чипы памяти, но его доля гораздо ниже - 17%. У Micron - 21%.