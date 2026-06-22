Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса

Режиссер рассказал Variety, что сам предложил Тарантино роль в «Only What We Carry»: он отправил ему синопсис и письмо. По словам Адамса, он «честно написал», что верит в Тарантино как в актера. Через две недели агент режиссера сообщил, что Тарантино заинтересовался проектом и хочет созвониться в зуме.