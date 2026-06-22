Disney+ и британская A24 снимут комедийно-драматический сериал «Папа», сообщает Deadline. Это первый случай сотрудничества Disney с британским подразделением киностудии.
В центре сюжета окажутся Сэмми, Нед и Джесс. Их отца обвиняют в давнем убийстве, которое он, предположительно, совершил в их детстве. Это навсегда меняет жизнь героев. Они объединяют усилия, чтобы раскрыть тайны, глубоко запрятанные в прошлом их семьи.
Автор нового шоу — Клем Гарритти, создатель пилотной серии «Jonah Kills». Сейчас он также работает над сюжетом сериальной адаптации игры Life Is Strange.
Ранее Disney сотрудничала только с американской A24, совместно они создали шоу «Рами» и грядущий «Брачный заговор» для Hulu со звездой «Очень странных дел» Сэди Синк в главной роли.
Заказ на производство «Папы» сразу привлек интерес со стороны BBC, ITV, Sky и других каналов. Но победу одержал Disney+, и теперь сериал позиционируется как оригинальный проект Hulu. Полный каст шоу, дата начала съемок и день премьеры пока неизвестны.