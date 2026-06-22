Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination

Тимоте Шаламе («Дюна») и Селена Гомес («Эмилия Перес») озвучат влюбленных в мультфильме «Not Alone» студии Illumination, известной по «Гадкому Я» и «Миньонам». Об этом сообщает Variety. Мультфильм выйдет в мировой прокат 16 апреля 2027 года.
Шаламе подарит голос Джо — замкнутому механику, строящему ракеты и ведущему одинокую жизнь. Гомес озвучит Фрэн — астроботаника, разрабатывающего первую в мире ракету на растительном топливе. Между героями вспыхивает искра.
Появятся и трое крошечных непослушных инопланетян — Данк, Уэлли и Ширм. В доме Джо они будут скрываться от неуклюжего полицейского Зандро. Изобретение Джо и Фрэн станет для них способом добраться домой.
Инопланетян озвучат Роб Брайдон («Барби»), Дайана Морган, сыгравшая роль Филомены Канк, и Джейми Деметриу («Дрянь»). Полицейского — звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстайн.
Об участии Шаламе в новом проекте Illumination уже сообщали инсайдеры Feature First. По их информации, «Not Alone» будет ромкомом в духе «Вверх» от Pixar, а его тизер покажут перед «Миньонами и монстрами».
«Миньоны и монстры» выйдут в мировой прокат 1 июля. В нем забавные желтые существа попадают в Голливуд 1920-х годов и оказываются в фильмах разных жанров — от вестерна до хоррора.