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Началась работа над мультфильмами «Зверопой 3» и «Тайная жизнь домашних животных 3»

Афиша Daily
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Фото: Universal Pictures

Глава студии Illumination Крис Меледандри в интервью Collider рассказал, что анимационные картины «Зверопой 3» и «Тайная жизнь домашних животных 3»уже запущены в работу. При этом дата их выхода неизвестна.

«Эти два фильма нравятся не только мне, но и нашим авторам. Студия их обожает. Мы активно работаем над обоими.  Нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к „Тайной жизни домашних животных“. Мы ждали идеи, которая, как нам казалось, действительно имела бы право на жизнь», — сказал Меледандри.

Анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных» рассказывает о том, чем занимаются питомцы, пока их хозяева пропадают на работе. Вторая часть вышла в 2019 году.

В центре сюжета «Зверополиса» — коала по имени Бастер Мун, который пытается спасти свой некогда популярный театр от банкротства, устроив грандиозный музыкальный конкурс. «Зверополис-2» вышел в прокат в 2021 году.

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