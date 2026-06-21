Стал известен топ-20 самых прослушиваемых музыкантов на Apple Music

Проект Chart Data опубликовал в соцсети Х топ-20 самых прослушиваемых артистов стриминга Apple Music за все время. Статистику репостнул официальный аккаунт Apple Music.
Дрейк оказался на первом месте. В топ-5 также вошли Тейлор Свифт, Future, Youngboy Never Broke Again и Bad Bunny.
Топ-20:
- Дрейк
- Тейлор Свифт
- Future
- Youngboy Never Broke Again
- Bad Bunny
- Lil Baby
- The Weeknd
- Морган Уоллен
- Канье Уэст
- Post Malone
- Трэвис Скотт
- Ариана Гранде
- Крис Браун
- Кендрик Ламар
- Lil Durk
- Gunna
- Rod Wave
- Эд Ширан
- Джастин Бибер
- Eminem
Сервис Apple Music запустили 30 июня 2015 года. Недавно стало известно, что сервис запустит полное прослушивание песен внутри TikTok. Кнопка Play Full Song для запуска треков будет доступна в ленте рекомендаций и на страницах звуков.