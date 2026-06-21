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Сборы «Закулисья реальности» в России превысили 500 млн рублей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Кадр: A24

Сборы фильма Кейна Парсонса «Закулисье реальности» от студии A24 в России превысили 500 млн рублей. Об этом сообщили в кинокомпании «Вольга», которая выступает прокатчиком фильма в России.

Общемировые сборы ленты уже достигли 272 млн долларов. В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России премьера состоялась 4 июня. «Спасибо каждому, кто решился заглянуть по ту сторону реальности вместе с нами!» — отметили в «Вольге».

Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты — желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.

По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.

Недавно стало известно, что голливудские студии стали внимательнее изучать Reddit в поисках новых идей и авторов благодаря успеху фильма «Закулисье реальности», выросшего из сообщества r/backrooms на форуме. Один из агентов рассказал THR, что ассистенты в его компании уже нашли «кучу» сабреддитов и коротких рассказов, которые могут стать основой для перспективных проектов.

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