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Умер режиссер Джеймс Берроуз, работавший над ситкомом «Друзья»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

Умер американский режиссер и продюсер Джеймс Берроуз, известный по работе над ситкомом «Друзья». Об этом сообщил New York Times.

Берроузу было 85 лет. Он скончался 19 июня. Причины смерти кинематографиста не называются. У него остались супруга, три дочери, падчерица и семеро внуков.

На протяжении своей карьеры Берроуз работал над многочисленными телевизионными проектами, преимущественно комедиями. Он заслужил репутацию «Стивена Спилберга от мира ситкомов».

Берроуз удостоился 11 премий «Эмми». Он работал над такими культовыми проектами как «Шоу Мэри Тайлер Мур», Шоу Боба Ньюхарта», «Такси», «Фрейзер» , « Друзья» и «Теория большого взрыва». Берроуз поставил пилотные пизоды 75 телешоу, которые впоследствие стали сериалами.

«Думаю, у меня есть дар создавать семьи», — говорил режиссер в интервью в 2023 году, вспоминая сформированные им актерские ансамбли. Его комедийный инстинкт и умение объединить артистов сделали Берроуза самым востребованным и высокооплачиваемым постановщиком ситкомов в 80-х, 90-х и 00-х.

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