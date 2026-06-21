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Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России в 2025 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: сообщество Анны Джейн | VK

Писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) — самый издаваемый автор художественной литературы в России по итогам 2025 года, пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные отраслевого доклада Минцифры России «Книжный рынок России». Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил 2,167 млн экземпляров.

При этом многолетний лидер рейтинга тиражей — американский писатель Стивен Кинг — по итогам 2025 года оказался на четвертом месте. Общий тираж его 143 книг составил 588,2 тыс. экземпляров. Кроме того, находившаяся долгое время в списке Дарья Донцова не попала даже в топ-10. Общий тираж писательницы сократился на 15,9%. В 2025 году было продано 276 тыс. экземпляров 69 выпущенных книг, выпущенных в прошлом году.  В списке также оказались Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками и Николай Гоголь. 

26 марта в прокат вышел фильм по книге Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». Главные роли в нем исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Кассовые сборы ленты превысили 945 млн рублей. Недавно стало известно, что у мелодрамы будет сиквел.

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