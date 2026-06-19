Томасин Маккензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»

Новозеландская актриса Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») снимется вместе с Эмили Мортимер («Мэри Поппинс возвращается») и Мэнни Хасинто («Чумовая пятница 2») в третьем сезоне «Фоллаута». Об этом сообщил Deadline.
Съемки проекта начнутся в конце июня в Лос-Анджелесе. В актерский состав войдут Элла Пурнелл, Аарон Пол, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойсес Ариас, Фрэнсис Тернер, Аннабель О’Хаган и Дэйв Регистер.
Действие в сериале разворачиваются спустя 200 лет после апокалипсиса. По сюжету, обиаттели роскошных убежищ вынуждены вернуться в мир, который оставили их предки, и столкнуться с причудливой и жестокой реальностью.
Производством шоу занимаются Kilter Films совместно с Amazon MGM Studios. Среди исполнительных продюсеров — Джонатан Нолан, Лиза Джой, Афина Уикхэм, Женева Робертсон‑Дворет и Грэм Вагнер, а также Тодд Говард и Марго Лулик.
«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. «Афиша Daily» рассказывала, что писали зарубежные критики о сериале. Кроме того, шоу анализировали два редактора «Афиши» и наш автор, наигравший в Fallout множество часов.