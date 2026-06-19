Saluki, Markul и другие выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер

Музыкальный сервис «Звук» объявил четвертую волну хедлайнеров своей сцены на Пикнике Афиши x Сбер, который пройдет 20 июня в Москве.



В нее вошли Saluki и Markul — они выступят в рамках шоукейсов лейблов Carnival Records и FRWRD Music. Среди других артистов — Sabu, A$thma Boys, J.Rouh, Joviee, Cruise Lirro и Gera Amen со стороны Carnival Records, а также Куок, Arustamov, Брик Базука, Deathoria, Redwall, RealLowly Pluto, Seeyaside, Kid Sole и Isaeva со стороны FRWRD Music.



Смотреть выступления можно в пространстве «Звука», где гостям будут доступны лаунж-зона, мерч-бар и интерактивная фотозона. Ранее фестиваль уже объявил часть лайнапа — это Feduk, OG Buda x Mayot, Slava Marlow, «Мальбэк х Сюзанна», «Стоунд» и «Озера».



«Главная цель музыкального сервиса „Звук“ — делать моменты ярче. Вместе с Пикником Афиши мы собрали все, чтобы этот день был максимально наполнен впечатлениями: сильный лайнап с артистами самых разных жанров, интерактивную бренд-зону с уникальными декорациями, где можно зависнуть с друзьями, сделать классные фото, повеселиться и получить крутые призы», — отметил Петр Скамров, бренд-директор музыкального сервиса «Звук».



«А чтобы эти эмоции остались с вами и после фестиваля, мы собрали специальный плейлист в „Звуке“. Включаешь его — и снова возвращаешься в атмосферу фестиваля», — добавил он.



Пикник Афиши x Сбер пройдет 20 июня в московском Музее-заповеднике «Коломенское». «Звук» снова представит на фестивале собственную сцену и бренд-зону. А по территории фестиваля будут ходить амбассадоры сервиса с большой надувной колонкой, которые расскажут о розыгрыше подарков и подскажут дорогу к бренд-зоне сервиса.