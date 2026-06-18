«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве

С 22 по 28 июня «Художественный» продолжит программу «Москва, любовь моя», посвященную образу столицы в отечественном кино. Кинотеатр покажет фильмы разных эпох — от немого кино 1920-х до картин конца XX века.
Программу откроет «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым в главной роли, ленту представит сам режиссер. Она стала полнометражным дебютом постановщика и получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.
Далее покажут «Третью Мещанскую» Абрама Роома — одну из самых смелых картин 1920-х годов, драму Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», комедию «Покровские ворота», фильм Карена Шахназарова «Курьер», а также «Мимино» Георгия Данелии с Вахтангом Кикабидзе в главной роли.
Расписание показов:
- 22 июня, 19.45, — «Такси-блюз» (реж. Павел Лунгин);
- 23 июня, 20.00, — «Третья Мещанская» (реж. Абрам Роом);
- 24 июня, 19.30, — «Мне двадцать лет» (реж. Марлен Хуциев);
- 25 июня, 20.00, — «Курьер» (реж. Карен Шахназаров);
- 26 июня, 19.30, — «Мимино» (реж. Георгий Данелия);
- 28 июня, 20.00, — «Покровские ворота» (реж. Михаил Козаков).
Билеты на все сеансы доступны на «Афише».
Первая часть программы «Москва, любовь моя» прошла в мае 2025 года. Тогда показали шесть фильмов о столице: драму Марлена Хуциева «Июльский дождь», мелодраму Александра Митты «Москва, любовь моя», ромком Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», мелодраму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», комедию «Новая Москва» и фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».