Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование

Суд в Луизиане приговорил рэпера Mystikal (настоящее имя — Майкл Тайлер) к 20 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.
В июле 2022 года потерпевшая обратилась в больницу, заявив, что музыкант изнасиловал ее в своем доме в Луизиане. В суде женщина сказала, что Тайлер бил ее кулаками, душил и насиловал, предварительно забрав ключи от машины и телефон, чтобы она не смогла уйти. Помимо этого, по словам потерпевшей, рэпер перевел себе деньги с ее телефона, прежде чем отпустить.
Изначально Mystikal обвиняли в домашнем насилии, грабеже, незаконном лишении свободы и изнасиловании первой степени (это самая тяжелая степень, за которую автоматически полагается пожизненное лишение свободы). Однако в марте музыкант пошел на сделку со следствием, признав вину, и обвинение смягчили до изнасилования третьей степени (срок — до 25 лет), а некоторые другие пункты обвинения убрали.
За неделю до вынесения приговора Тайлер попытался отозвать признание вины. В ходатайстве говорилось, что он находился «в состоянии сильного эмоционального стресса и ощущал серьезное давление, из-за которого должен был принять немедленное решение». Суд отклонил это ходатайство.
Перед вынесением приговора Тайлер сказал суду: «Если я действительно сделал это с вами, я заслуживаю максимального срока».
Mystikal уже был судим. В 2004 году его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о сексуализированном насилии и вымогательстве. После этого он должен был зарегистрироваться как сексуальный преступник. В 2012 году рэпер провел три месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии. В 2017 году его обвиняли в изнасиловании и похищении человека, но позднее дело закрыли.
Mystikal стал широко известен в 2000 году благодаря хиту «Shake Ya Ass». В том же году вышел его альбом «Let’s Get Ready», который возглавил чарт Billboard 200. Последний альбом с новым материалом — «Tarantula» — музыкант выпустил в 2001-м.