Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование

В июле 2022 года потерпевшая обратилась в больницу, заявив, что музыкант изнасиловал ее в своем доме в Луизиане. В суде женщина сказала, что Тайлер бил ее кулаками, душил и насиловал, предварительно забрав ключи от машины и телефон, чтобы она не смогла уйти. Помимо этого, по словам потерпевшей, рэпер перевел себе деньги с ее телефона, прежде чем отпустить.