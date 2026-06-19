В России сократились продажи одежды

В России стали реже покупать одежду. О снижении роста продаж на рынке одежды, обуви и аксессуаров рассказал Forbes со ссылкой на аналитиков Data Insight, Focus Technologies, «Чек Индекса» и «Контур. Фокуса».
По их мнению, рынок ожидает стагнация. Хотя россияне тратят больше денег на обновки, покупают они при этом меньше. Всему виной рост цен — в первом квартале 2026 года он составил 10–20%, отметили в Data Insight.
Ситуация привела к тому, что многие ретейлеры закрываются. Число ликвидированных компаний превышает число новых почти на 80%.
«Импульсные покупки, например футболка для поднятия настроения, — в прошлом. Цены выросли, у многих компаний проблемы с экономикой, не говоря уже о развитии», — поделился анонимно представитель одной сети молодежной одежды.
Эксперты «Чек Индекса» отметили, что «у многих вошел в привычку „зумерский“ практичный стиль повседневной носки и низкая частота замены гардероба». Посещаемость магазинов снизилась, добавили в Focus Technologies.