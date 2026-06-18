Картина получила «Оскар» за лучший грим. Над образом Гринча работали Рик Бейкер и Гейл Роуэлл-Райан. По словам Кэрри, нанесение грима было настолько тяжелым, что в первый день съемок он хотел покинуть проект и вернуть гонорар в 20 млн долларов. Изначально процесс перевоплощения занимал около восьми часов в день, позже время сократили до трех часов. Справиться с трудностями актеру помогал человек, который тренировал агентов ЦРУ выдерживать пытки.