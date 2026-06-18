К премьере нового «Человека-паука» выпустили ведра для попкорна в виде руки с паутиной
Сериал «Братья» с МакКонахи и Харрельсоном стартует 23 сентября. Смотрим первый кадр!
«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошла препати Пикника Афиши x Сбер
«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве
В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры
Егор Крид снимет документальный фильм про себя
Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне
Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»
Том Холланд объяснил, почему ИИ не угрожает творчеству
Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»
В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня
Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России
Тим Кук: Apple повысит цены на свою продукцию
Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»
Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно
Завершились съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Tyga выступит в Екатеринбурге
Аналитики: кошки в России чаще всего теряются в июле — августе, а собаки — в начале января
Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие»
Netflix закрыл сериал «The Boroughs» братьев Даффер после первого сезона
Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года
Бювар с автографом Николая II и собрание сочинений Александра Островского выставили на торги
Как снимали «Одиссею» Кристофера Нолана: вышел новый проморолик с комментариями актеров и режиссера
Том Холланд в новом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Вагнер Мора ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

У «Гринча, похитителя Рождества» будет сиквел — и Джим Керри может вернуться к главной роли

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Universal и Imagine Entertainment разрабатывают продолжение фильма «Гринч, похититель Рождества». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джим Кэрри ведет переговоры о возвращении на главную роль, а Рон Ховард вновь займет режиссерское кресло. Он также выступит продюсером вместе с Брайаном Грейзером.

Сценарий пока безымянного сиквела напишут Алек Берг («Барри», «Кремниевая долина», «Умерь свой энтузиазм»), Джефф Шаффер («Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем», «Дэйв», «Умерь свой энтузиазм») и Дэвид Мандель («Вице-президент», «Умерь свой энтузиазм»). Это же трио работало над фильмом «Кот» с Майком Майерсом.

«Гринч, похититель Рождества» вышел в 2000 году. Фильм стал лидером года в американском прокате, собрав 260 млн долларов. Мировые сборы составили 345 млн долларов.

Картина получила «Оскар» за лучший грим. Над образом Гринча работали Рик Бейкер и Гейл Роуэлл-Райан. По словам Кэрри, нанесение грима было настолько тяжелым, что в первый день съемок он хотел покинуть проект и вернуть гонорар в 20 млн долларов. Изначально процесс перевоплощения занимал около восьми часов в день, позже время сократили до трех часов. Справиться с трудностями актеру помогал человек, который тренировал агентов ЦРУ выдерживать пытки.

История Гринча появилась в 1957 году. Ее придумал писатель Теодор Гейзель, известный как Доктор Сьюз. По сюжету Гринч пытается испортить Рождество жителям Ктограда, украв их подарки. 

Расскажите друзьям