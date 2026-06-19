«Вкусвилл» выпустил линейку продуктов для животных

У «Гринча, похитителя Рождества» будет сиквел — и Джим Кэрри может вернуться к главной роли
«Рамблер» запустил ИИ-помощника на Rutube
Байопик «Майкл» собрал в России более 1,2 миллиарда рублей
Saluki, Markul и другие выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер
Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор
Умер Тей Кит — продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта
Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование
К премьере нового «Человека-паука» выпустили ведра для попкорна в виде руки с паутиной
Сериал «Братья» с МакКонахи и Харрельсоном стартует 23 сентября. Смотрим первый кадр!
«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошла препати Пикника Афиши x Сбер
«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве
В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры
Егор Крид снимет документальный фильм про себя
Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне
Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»
Том Холланд объяснил, почему ИИ не угрожает творчеству
Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»
В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня
Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России
Тим Кук: Apple повысит цены на свою продукцию
Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»
Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно
Завершились съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Tyga выступит в Екатеринбурге
Аналитики: кошки в России чаще всего теряются в июле — августе, а собаки — в начале января

«Вкусвилл» выпустил линейку продуктов для животных

Афиша Daily
1 мин на чтение

«Вкусвилл» представил новый дроп продукции для животных. Товары появятся в доставке Москвы и Московской области. 

В линейку вошли: натуральные беззерновые корма су-вид для собак (говядина, индейка, курица, кролик), функциональные лакомства для собак и кошек с суперфудами, а также эксклюзивная коллекция мерча для владельцев питомцев: футболки, кепки, дождевики и свитшоты.

Лакомства можно использовать для поощрения и дрессировки. Для собак разработан витаминизированный микс «Говядина с яблоком и морковью», а для кошек лакомства с суперфудом — индейкой с морскими водорослями и шиповником.

В дополнение к новым позициям в продаже остаются товары из предыдущих дропов. Это печенье для собак, влажные салфетки для ухода за ушами и глазами, мороженое для собак, а также мерч: банданы, дождевики и миски.
 

Расскажите друзьям