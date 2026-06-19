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Умер Тей Кит — продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @taykeith

Умер американский хип-хоп-продюсер Тей Кит (настоящее имя Бритавиус Лейкит Чемберс), сообщила полиция Нашвилла в соцсети X.

Мужчине было 29 лет. Его нашли мертвым в квартире на Martin Street днем 18 июня.

Причина смерти пока не установлена. В полиции заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружили.

Тей Кит родился в Мемфисе в 1996 году. В четырнадцать лет начал сочинять музыку и размещать ее на ютубе и DatPiff. Работал с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Бейонсе, Эминемом, Lil Yachty, Lil Nas X, Gucci Mane и другими артистами. 

11 его композиций попадали в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Получил номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший рэп-трек» за продюсирование «Sicko Mode» Трэвиса Скотта.

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