Мужчине было 29 лет. Его нашли мертвым в квартире на Martin Street днем 18 июня.



Причина смерти пока не установлена. В полиции заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружили.



Тей Кит родился в Мемфисе в 1996 году. В четырнадцать лет начал сочинять музыку и размещать ее на ютубе и DatPiff. Работал с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Бейонсе, Эминемом, Lil Yachty, Lil Nas X, Gucci Mane и другими артистами.



11 его композиций попадали в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Получил номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший рэп-трек» за продюсирование «Sicko Mode» Трэвиса Скотта.