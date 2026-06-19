Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Об этом сообщает РБК.



Начиная с лета 2025 года ЦБ на каждом заседании принимает решение по уменьшению ставки. Это уже девятое снижение подряд.



«Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования», — говорится в пресс-релизе ЦБ.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция окажется вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, прогнозируют в ведомстве.



Банк России продолжит оценивать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Для этого будут учитывать устойчивость замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий, а также риски со стороны внутренних и внешних условий.