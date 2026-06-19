«Мир Юрского периода: Господство» признали самым дорогим фильмом в истории

«Мир Юрского периода: Господство» оказался самым дорогим фильмом в истории, утверждает издание Fortune, ссылаясь на отчеты Universal Pictures.



По данным издания, на картину потратили 658,8 млн долларов. В мировом прокате она собрала чуть больше 1 млрд долларов. Fortune отмечает, что кинотеатры обычно удерживают около половины продаж билетов, поэтому сборы почти не принесли прибыли от ленты.



Ранее самой дорогой лентой в истории кинематографа называли «Звездные войны: Пробуждение силы». Для Disney картина обошлась в 638,9 млн долларов.



Такой большой бюджет «Господства» связан с пандемией COVID-19, на которую пришлись съемки картины, пишет Fortune. Тогда съемки постоянно приходилось останавливать, простой инициировал постоянные дополнительные расходы. А премьеру перенесли на целый год, в итоге она состоялась летом 2022 года. Но перенос тоже сказался на бюджете. Кроме того, Universal пришлось принять дорогостоящие меры безопасности во время производства.



Продюсер сериалов «Мир Юрского периода: Теория хаоса» и «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» в соцсети Х Зак Стенц назвал бюджет «Господства» из материала Fortune абсурдным. По его словам, 658,8 млн — слишком преувеличенная цифра, даже если учитывать гонорары актеров из «Парка Юрского периода» 1993 года, которые снялись в «Господстве».



Франшизу перезапустили в 2025 году: на экраны вышел блокбастер «Мир юрского периода: Возрождение» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Лента собрала в прокате 872,4 млн долларов при бюджете 254 млн долларов.